Philips продолжит поставлять медицинское оборудование в Россию
Нидерландская компания Philips не намерена отказываться от поставок в Россию медицинского оборудования, заявил генеральный директор корпорации Рой Якобс. Его слова приводит агентство Reuters.
“Право на здравоохранение универсально, и мы являемся частью системы оказания медицинской помощи», - сказал гендиректор.
По его словам, Philips в России сосредоточилась на поставке и обслуживании медоборудования. При этом компания прекратила продажи на территории РФ товаров личной гигиены, уточнил Якобс.
Об уходе с российского рынка ранее объявила компания Duracell. Соответствующее письмо получили корпоративные клиенты, передает «Радиоточка НСН».
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