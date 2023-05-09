Philips продолжит поставлять медицинское оборудование в Россию

“Право на здравоохранение универсально, и мы являемся частью системы оказания медицинской помощи», - сказал гендиректор.

По его словам, Philips в России сосредоточилась на поставке и обслуживании медоборудования. При этом компания прекратила продажи на территории РФ товаров личной гигиены, уточнил Якобс.

Об уходе с российского рынка ранее объявила компания Duracell. Соответствующее письмо получили корпоративные клиенты, передает «Радиоточка НСН».

