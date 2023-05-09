Philips продолжит поставлять медицинское оборудование в Россию

Нидерландская компания Philips не намерена отказываться от поставок в Россию медицинского оборудования, заявил генеральный директор корпорации Рой Якобс. Его слова приводит агентство Reuters.

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“Право на здравоохранение универсально, и мы являемся частью системы оказания медицинской помощи», - сказал гендиректор.

По его словам, Philips в России сосредоточилась на поставке и обслуживании медоборудования. При этом компания прекратила продажи на территории РФ товаров личной гигиены, уточнил Якобс.

Об уходе с российского рынка ранее объявила компания Duracell. Соответствующее письмо получили корпоративные клиенты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:НидерландыМедицинаРоссия

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