Уральский сотовый оператор подал в суд на компанию Ericsson из-за санкций

Организации в 2019 году подписали соглашение о сотрудничестве и запустили на оборудовании Ericsson сеть 5G в тестовом режиме, указывает телеканал «360».

Как отметили в пресс-службе «Мотива», компании заключили долгосрочный договор техподдержки.

«Ericsson, ссылаясь на европейские санкции, в одностороннем порядке отказался исполнять договор», — указано в сообщении.

Арбитражный суд Москвы взял в производство иск от «Мотива» в феврале, заседание назначено на 4 июля.

В апреле 2022 года шведская Ericsson объявила о приостановке деятельности в РФ на фоне специальной военной операции и антироссийских санкций, напоминает Ura.ru.

