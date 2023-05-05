Уральский сотовый оператор подал в суд на компанию Ericsson из-за санкций
Уральский сотовый оператор «Мотив» (юрлицо - ООО «Екатеринбург-2000») подал в суд на компанию Ericsson (АО «Эрикссон корпорация»), которая перестала выполнять обслуживание базовых станций из-за санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Организации в 2019 году подписали соглашение о сотрудничестве и запустили на оборудовании Ericsson сеть 5G в тестовом режиме, указывает телеканал «360».
Как отметили в пресс-службе «Мотива», компании заключили долгосрочный договор техподдержки.
«Ericsson, ссылаясь на европейские санкции, в одностороннем порядке отказался исполнять договор», — указано в сообщении.
Арбитражный суд Москвы взял в производство иск от «Мотива» в феврале, заседание назначено на 4 июля.
В апреле 2022 года шведская Ericsson объявила о приостановке деятельности в РФ на фоне специальной военной операции и антироссийских санкций, напоминает Ura.ru.
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