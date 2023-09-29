Полянский: Москва распространила в СБ ООН проект заявления по «Северным потокам»

Россия распространила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по подрыву газопроводов «Северный поток», сообщил в Telegram первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский.

СМИ: Для подрыва трубопроводов «Северный поток» использовали октоген

По его словам, западные коллеги могут предпринимать «маневры», чтобы «избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи».

Ранее Песков заявил США и Великобритания «де-факто» причастны к взрыву на «Северных потоках», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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