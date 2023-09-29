Полянский: Москва распространила в СБ ООН проект заявления по «Северным потокам»

По его словам, западные коллеги могут предпринимать «маневры», чтобы «избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи».

Ранее Песков заявил США и Великобритания «де-факто» причастны к взрыву на «Северных потоках», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

