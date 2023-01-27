Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР всегда будет «в одном окопе» с Россией

Пхеньян всегда будет стоять на стороне Москвы, в одном окопе с российской армией и народом. Об этом заявила сестра главы КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, слова которой приводит Центральное телеграфное агентство КНДР.

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Она отметила, что Вашингтон провоцирует нестабильность в мире, поставляя Киеву все больше оружия. Кроме того, Ким Е Чжон выразила убежденность в том, что Россия «сожжет дотла» вооружение, которое Украина получила от союзников.

Ранее в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» специалист по военным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин заявил, что Украина будет использовать немецкие, американские и английские танки для наступления на Запорожском направлении.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:РоссияСеверная Корея
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