Она отметила, что Вашингтон провоцирует нестабильность в мире, поставляя Киеву все больше оружия. Кроме того, Ким Е Чжон выразила убежденность в том, что Россия «сожжет дотла» вооружение, которое Украина получила от союзников.

Ранее в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» специалист по военным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин заявил, что Украина будет использовать немецкие, американские и английские танки для наступления на Запорожском направлении.

