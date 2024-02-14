Пхеньян запустил крылатые ракеты в сторону Японского моря
14 февраля 202406:37
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с восточного побережья в сторону Японского моря, сообщает ТАСС.
Военные Южной Кореи обнаружили их к северо-востоку от Вонсана. Количество ракет не указывается.
Это пятый пуск крылатых ракет с начала года.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея не исключает сценария с оккупацией территории Республики Корея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru