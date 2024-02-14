Пхеньян запустил крылатые ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с восточного побережья в сторону Японского моря, сообщает ТАСС.

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Военные Южной Кореи обнаружили их к северо-востоку от Вонсана. Количество ракет не указывается.

Это пятый пуск крылатых ракет с начала года.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея не исключает сценария с оккупацией территории Республики Корея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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