Пхеньян запустил крылатые ракеты в сторону Японского моря

Военные Южной Кореи обнаружили их к северо-востоку от Вонсана. Количество ракет не указывается.

Это пятый пуск крылатых ракет с начала года.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея не исключает сценария с оккупацией территории Республики Корея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

