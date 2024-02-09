Ким Чен Ын: КНДР оккупирует Южную Корею при чрезвычайных обстоятельствах
Северная Корея не исключает сценария с оккупацией территории Республики Корея, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство республики.
«Оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств — это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем», — указал северокорейский лидер.
По словам Ким Чен Ына, КНДР примет «смелое решение, которое изменит историю» и мобилизует все имеющиеся средства, если враги Пхеньяна осмелятся применить силу.
Ранее лидер Северной Кореи призвал военно-морские силы республики быть готовыми к военным действиям и защищать морской суверенитет, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru