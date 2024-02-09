Ким Чен Ын: КНДР оккупирует Южную Корею при чрезвычайных обстоятельствах

«Оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств — это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем», — указал северокорейский лидер.

По словам Ким Чен Ына, КНДР примет «смелое решение, которое изменит историю» и мобилизует все имеющиеся средства, если враги Пхеньяна осмелятся применить силу.

Ранее лидер Северной Кореи призвал военно-морские силы республики быть готовыми к военным действиям и защищать морской суверенитет, напоминает «Свободная пресса».

