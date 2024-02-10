Российский посол подтвердил ликвидацию «Арки воссоединения» в КНДР
Скульптура «Монумент трех хартий объединения Родины» в Пхеньяне действительно была демонтирована. Об этом заявил посол России в КНДР Александр Мацегора в беседе с РИА Новости.
«Что касается "Монумента трех хартий объединения Родины" у южного въезда в Пхеньян, то он действительно уже ликвидирован», — подтвердил дипломат.
Скульптура была посвящена планам КНДР по воссоединению с Южной Кореей. Как напомнил Мацегора, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что воссоединение Пхеньяна и Сеула стало невозможным из-за политики последнего, утратившего «чувство единой нации».
«Таким образом, руководитель КНДР целиком и полностью возложил ответственность за ситуацию, при которой объединение двух корейских государств стало невозможным, на сеульские власти», — подчеркнул посол.
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