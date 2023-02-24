Пхеньян провел учения по запуску стратегических крылатых ракет
24 февраля 202302:26
Северная Корея провела учения по запуску ракет, сообщает «Рёнхап».
Четыре стратегические крылатые ракеты Hwasal-2 Пхеньян запустил из северо-восточного города Кимчхэк в сторону Японского моря.
Они точно поразили заданную цель, пролетев около 2 тысяч километров.
Отмечается, что учения наглядно продемонстрировали боевую готовность ядерных сил страны.
Напомним, утром 20 февраля КНДР запустила ракеты. По предварительным данным, было осуществлено три запуска.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru