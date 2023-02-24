Пхеньян провел учения по запуску стратегических крылатых ракет

Северная Корея провела учения по запуску ракет, сообщает «Рёнхап».

КНДР в ответ на действия США будет активнее запускать ракеты

Четыре стратегические крылатые ракеты Hwasal-2 Пхеньян запустил из северо-восточного города Кимчхэк в сторону Японского моря.

Они точно поразили заданную цель, пролетев около 2 тысяч километров.

Отмечается, что учения наглядно продемонстрировали боевую готовность ядерных сил страны.

Напомним, утром 20 февраля КНДР запустила ракеты. По предварительным данным, было осуществлено три запуска.

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