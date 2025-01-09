Сын Трампа связал пожары в Калифорнии с отправкой пожарного оборудования Киеву
9 января 202512:44
Сын избранного лидера США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший связал пожары в штате Калифорния с отправкой пожарного оборудования на Украину. Об этом он написал в соцсети X.
«Глядите, конечно же пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих припасов Украине», — отметил Трамп-младший.
Ранее в округе Лос-Анджелес начался лесной пожар, огонь продолжает распространяться из-за ветра. Для помощи в тушении Пентагон направил десять вертолетов ВМС, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru