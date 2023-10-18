Байден рассказал о работе США над возвращением заложников

Вашингтон работает с партнерами над вопросом возвращения всех заложников, взятых боевиками ХАМАС. Об этом заявил президент США Джо Байден, его слова приводит РИА Новости.

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При этом Байден не уточнил детали переговоров, однако отметил, что в этом направлении ведется активная работа.

«Мы не будем просто стоять и бездействовать, никогда», - сказал Байден.

Американский президент добавил, что По словам возвращение заложников - «главный приоритет» США.

Ранее днем СМИ сообщили о переброске ФРГ элитного спецназа на Кипр из-за конфликта в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:Сектор ГазаСШАДжо Байден

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