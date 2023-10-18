Байден рассказал о работе США над возвращением заложников
18 октября 202317:54
Вашингтон работает с партнерами над вопросом возвращения всех заложников, взятых боевиками ХАМАС. Об этом заявил президент США Джо Байден, его слова приводит РИА Новости.
При этом Байден не уточнил детали переговоров, однако отметил, что в этом направлении ведется активная работа.
«Мы не будем просто стоять и бездействовать, никогда», - сказал Байден.
Американский президент добавил, что По словам возвращение заложников - «главный приоритет» США.
Ранее днем СМИ сообщили о переброске ФРГ элитного спецназа на Кипр из-за конфликта в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru