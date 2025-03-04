Песков заявил, что Путин и Лукашенко постоянно обсуждают тему Украины

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко регулярно обсуждают тему Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, политики затрагивают эту тему на каждой встрече.

«Этот вопрос постоянно фигурирует на повестке дня», - подчеркнул Песков.

Ранее Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Москве, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоВладимир Путин

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