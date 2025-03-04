Песков заявил, что Путин и Лукашенко постоянно обсуждают тему Украины
4 марта 202512:19
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко регулярно обсуждают тему Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, политики затрагивают эту тему на каждой встрече.
«Этот вопрос постоянно фигурирует на повестке дня», - подчеркнул Песков.
Ранее Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Москве, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что Путин и Лукашенко постоянно обсуждают тему Украины
- Решетников: Минэкономразвития видит признаки охлаждения экономики
- Российская «дочка» H&M ликвидирует юрлицо до 5 июня
- Американский форвард «Амура» Гальченюк получил российский паспорт
- В России около 2,7 млн человек установили самозапрет на кредиты
- Маск призвал Зеленского отказаться от власти и покинуть Украину
- ФСБ пресекла подрыв техники и личного состава ВС РФ в Белгородской области
- Ростехнадзор разрешил построить энергоблок №3 на Курской АЭС-2
- Посол РФ: Ирландия хочет развязать себе руки в вопросе миротворцев на Украине
- СМИ: Счетная палата вернула в бюджеты рекордные 148,9 млрд рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru