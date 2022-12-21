Песков не подтвердил пленение расстрелявших россиян бойцов ВСУ

Сообщается, что СМИ опубликовали информацию о взятии в плен российскими разведчиками двух бойцов 80 аэромобильной бригады ВСУ, якобы ранее расстрелявших обезоруженных российских военных.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин назвал неадекватной реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военных в Донбассе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

