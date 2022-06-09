Песков: Москва уважает решение главы ДНР Пушилина по смене правительства
В России с уважением относятся к решению главы ДНР Дениса Пушилина, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал отставку правительства в Донецкой народной республике и назначение нового премьер-министра Виталия Хоценко, который займется формированием нового кабинета министров.
«Мы рассчитываем, что новые назначенцы действительно внесут свой вклад в активизацию работы по восстановлению, налаживанию жизни и переходу на вектор развития», — отметил глава пресс-службы Кремля (цитата по РИА Новости).
Он также сообщил, что российские чиновники также могут появиться и в занятых российскими войсками областях Украины, если того пожелают местные жители.
«Мы живем в таком мире, когда нельзя исключать ничего», — добавил Песков.
Ранее Пушилин объяснил, почему решил сменить правительство ДНР.
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