Песков: Москва уважает решение главы ДНР Пушилина по смене правительства

В России с уважением относятся к решению главы ДНР Дениса Пушилина, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал отставку правительства в Донецкой народной республике и назначение нового премьер-министра Виталия Хоценко, который займется формированием нового кабинета министров.

«Мы рассчитываем, что новые назначенцы действительно внесут свой вклад в активизацию работы по восстановлению, налаживанию жизни и переходу на вектор развития», — отметил глава пресс-службы Кремля (цитата по РИА Новости).