Глава ДНР Пушилин отправил правительство в отставку
Глава ДНР Денис Пушилин, сообщил в среду в Telegram, о том, что подписал указ об отставке правительства республики.
Согласно документу, премьер-министр Александр Ананченко освобожден от занимаемой ранее должности.
В указе говорится также о том, что действующий кабинет министров продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.
«Поблагодарил Александра Ананченко за плодотворную деятельность в должности председателя правительства ДНР — он руководил им сложные четыре года. Предложил Александру Евгеньевичу возглавить развитие госсектора»,— написал Пушилин в Telegram.
Ранее глава ДНР Пушилин опроверг слухи о своем ранении.
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