Глава ДНР Пушилин отправил правительство в отставку

Глава ДНР Денис Пушилин, сообщил в среду в Telegram, о том, что подписал указ об отставке правительства республики.

Согласно документу, премьер-министр Александр Ананченко освобожден от занимаемой ранее должности.

В указе говорится также о том, что действующий кабинет министров продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.