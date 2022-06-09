Пушилин объяснил, почему решил сменить правительство ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин в среду в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что смена правительства республики была вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы.
«Мною было принято решение о том, что необходима реорганизация, необходимы изменения именно на данном этапе, потому что то, о чём мы позаботимся, о чём мы подумаем именно сегодня, именно так это откликнется, как мы будем жить в дальнейшем», — подчеркнул Пушилин.
По его словам, в ДНР должны понимать, какие шаги будут предприниматься правительством в дальнейшем.
Ранее Пушилин отправил правительство республики в отставку.
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