Песков: Москва готова помочь Пхеньяну в борьбе с COVID-19

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова оказать помощь Пхеньяну в борьбе с COVID-19, если власти КНДР официально попросят об этом.

По его словам, руководство Корейской народно-демократической республики знает о наличии у РФ нескольких вакцин от коронавирусной инфекции и опыта в борьбе с COVID-19.

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«Если будут на то соответствующие обращения Пхеньяна, то, конечно, они будут оперативно рассматриваться», — добавил Песков.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил «Радиоточке НСН», что таинственная лихорадка, о которой говорят в КНДР, скорее всего, является «омикроном».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияВакцинаКоронавирусКНДРДмитрий Песков
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