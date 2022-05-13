Песков: Москва готова помочь Пхеньяну в борьбе с COVID-19

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова оказать помощь Пхеньяну в борьбе с COVID-19, если власти КНДР официально попросят об этом.

По его словам, руководство Корейской народно-демократической республики знает о наличии у РФ нескольких вакцин от коронавирусной инфекции и опыта в борьбе с COVID-19.