Песков: Москва готова помочь Пхеньяну в борьбе с COVID-19
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова оказать помощь Пхеньяну в борьбе с COVID-19, если власти КНДР официально попросят об этом.
По его словам, руководство Корейской народно-демократической республики знает о наличии у РФ нескольких вакцин от коронавирусной инфекции и опыта в борьбе с COVID-19.
«Если будут на то соответствующие обращения Пхеньяна, то, конечно, они будут оперативно рассматриваться», — добавил Песков.
Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил «Радиоточке НСН», что таинственная лихорадка, о которой говорят в КНДР, скорее всего, является «омикроном».
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