Песков: Коронавирус не повлияет на отношения России и КНР
Ситуация с коронавирусом не повлияет на российско-китайские отношения и на их торгово-экономический аспект. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, представитель Кремля напомнил, что визит Владимира Путина в Китай запланирован на вторую половину 2020 года. Он пояснил, что год только начался, поэтому «рано говорить о каких-то корректировках в планах президента».
К слову, ранее НСН писала, что с аэродрома Восточный вылетел первый самолет Воздушно-космических сил России, который должен эвакуировать наших соотечественников из китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса 2019-nCoV.
В Минобороны заявили, что на борту находится военные вирусологи и медики со средствами диагностики, индивидуальной защиты и всеми необходимыми медицинскими препаратами, сообщает RT. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом. В списке мер - депортация зараженных иностранцев, отмечают Дни.ру.
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