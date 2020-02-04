Более 100 россиян готовы срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса

4 февраля 202012:18

О желании срочно покинуть провинцию Хубэй в Китае – эпицентра распространения коронавируса нового типа - заявили 132 гражданина России. Об этом говорится в Twitter МИД России, сообщает RT.

Минздрав готовится к широкому распространению коронавируса. Как не заболеть?

Ранее Минздрав России сообщил, что определено место, куда будут эвакуированы российские граждане из Китая. Для эвакуации россиян выделены самолеты Воздушно-космических сил, которые сейчас находятся в Бурятии.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН рассказал, какие меры предпринять на бытовом уровне, чтобы снизить риск заражения новым коронавирусом.

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ФОТО: pixabay.com
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