Более 100 россиян готовы срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса

Ранее Минздрав России сообщил, что определено место, куда будут эвакуированы российские граждане из Китая. Для эвакуации россиян выделены самолеты Воздушно-космических сил, которые сейчас находятся в Бурятии.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН рассказал, какие меры предпринять на бытовом уровне, чтобы снизить риск заражения новым коронавирусом.

