Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Сьерра-Леоне

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Сьерра-Леоне, сообщила местная газета Awoko со ссылкой на органы здравоохранения.

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Известно, что заболел 27-летний мужчина с запада страны.

На фоне вспышки оспы обезьян в Китае страна и отдельные регионы (провинции Чжэцзян и Гуандун, города Пекин и Тяньцзинь) совместно запустили механизм профилактики и контроля.

Специалисты проведут эпидемиологическое расследование, диагностику и лечение случаев заболевания, отследят и исследуют риски.

В Роспотребнадзоре заявили, что вспышка оспы обезьян в Китае не говорит об угрозе для России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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