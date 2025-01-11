Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Сьерра-Леоне
Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Сьерра-Леоне, сообщила местная газета Awoko со ссылкой на органы здравоохранения.
Известно, что заболел 27-летний мужчина с запада страны.
На фоне вспышки оспы обезьян в Китае страна и отдельные регионы (провинции Чжэцзян и Гуандун, города Пекин и Тяньцзинь) совместно запустили механизм профилактики и контроля.
Специалисты проведут эпидемиологическое расследование, диагностику и лечение случаев заболевания, отследят и исследуют риски.
В Роспотребнадзоре заявили, что вспышка оспы обезьян в Китае не говорит об угрозе для России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru