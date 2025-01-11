Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Сьерра-Леоне

Известно, что заболел 27-летний мужчина с запада страны.

На фоне вспышки оспы обезьян в Китае страна и отдельные регионы (провинции Чжэцзян и Гуандун, города Пекин и Тяньцзинь) совместно запустили механизм профилактики и контроля.

Специалисты проведут эпидемиологическое расследование, диагностику и лечение случаев заболевания, отследят и исследуют риски.

В Роспотребнадзоре заявили, что вспышка оспы обезьян в Китае не говорит об угрозе для России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

