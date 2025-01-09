В Китае выявлена кластерная вспышка вируса оспы обезьян
Кластерную вспышку нового штамма вируса оспы обезьян подтипа Ib выявили в Китае. Об этом сообщил национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
«Источником инфекции стал иностранный гражданин, имеющий историю путешествий и проживания в Демократической Республике Конго», — указали в организации.
На фоне вспышки страна и отдельные регионы (провинции Чжэцзян и Гуандун, города Пекин и Тяньцзинь) совместно запустили механизм профилактики и контроля. Специалисты проведут эпидемиологическое расследование, диагностику и лечение случаев заболевания, отследят и исследуют риски.
Центр сообщил о выявлении четырех связанных случаев среди тех, кто тесно контактировал с зараженным пациентом. У этих людей зафиксированы сыпь и герпес, которые носят относительно легкий характер. Ситуацию эффективно урегулировали, заболевшие получают необходимое лечение.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оспа обезьян не несет рисков распространения на территорию России, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин заявил, что город Курахово в ДНР будут восстанавливать
- В Китае выявлена кластерная вспышка вируса оспы обезьян
- Медведев назвал идеи Трампа нереальными
- США нанесли первый в 2025 году удар по хуситам
- СМИ: Маск хочет убрать Стармера с поста премьера Британии
- Североатлантический альянс признал нежелание возглавлять группу помощи Украине
- Финляндия оставит границу с Россией закрытой
- Пискарев: В Госдуме разрабатывают дополнительные меры против иноагентов
- Маск раскритиковал власти Калифорнии из-за пожаров в штате
- В Забайкалье в ДТП с грузовым поездом погибли два человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru