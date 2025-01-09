В Китае выявлена кластерная вспышка вируса оспы обезьян

Кластерную вспышку нового штамма вируса оспы обезьян подтипа Ib выявили в Китае. Об этом сообщил национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

«Источником инфекции стал иностранный гражданин, имеющий историю путешествий и проживания в Демократической Республике Конго», — указали в организации.

На фоне вспышки страна и отдельные регионы (провинции Чжэцзян и Гуандун, города Пекин и Тяньцзинь) совместно запустили механизм профилактики и контроля. Специалисты проведут эпидемиологическое расследование, диагностику и лечение случаев заболевания, отследят и исследуют риски.

Центр сообщил о выявлении четырех связанных случаев среди тех, кто тесно контактировал с зараженным пациентом. У этих людей зафиксированы сыпь и герпес, которые носят относительно легкий характер. Ситуацию эффективно урегулировали, заболевшие получают необходимое лечение.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оспа обезьян не несет рисков распространения на территорию России, напоминает РЕН ТВ.

