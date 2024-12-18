Российский препарат от оспы обезьян прошел клинические испытания
Разработанный в центре «Вектор» препарат против оспы обезьян НИОХ-14 прошел клинические испытания. Об этом заявил генеральный директор учреждения Александр Агафонов.
«Мы перебрали множество молекул, которые могли обладать антивирусной активностью. Нашли ее, передали специалистам, которые изготовили лекарственную форму в виде капсулы», — рассказал он в интервью РИА Новости.
Агафонов подчеркнул, что препарат прошел клинические испытания, доказал свою безвредность и готов к использованию. Лекарство эффективно при оспе обезьян и коров, оно препятствует репродукции вирусов в организме. Курс приема препарата рассчитан на шесть дней.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о единичных случаях завоза вируса оспы обезьян в Россию. При этом в стране отработан механизм по блокировке завоза, подобные случаи купируют за несколько дней, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru