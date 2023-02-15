Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила об отставке

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о том, что покидает свой пост, сообщает Sky News.

«Сегодня я объявляю о намерении уйти с должности первого министра и главы Шотландской национальной партии», - заявила Стерджен на пресс-конференции в Эдинбурге.

По её словам, она продолжит исполнять обязанности пока не изберут нового первого министра.