Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила об отставке
Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о том, что покидает свой пост, сообщает Sky News.
«Сегодня я объявляю о намерении уйти с должности первого министра и главы Шотландской национальной партии», - заявила Стерджен на пресс-конференции в Эдинбурге.
По её словам, она продолжит исполнять обязанности пока не изберут нового первого министра.
Поводом для недавнего падения популярности Стерджен и ее партии стала история с расколовшим Шотландскую национальную партию законом об облегчении процедуры смены пола в Шотландии, который активно продвигала первый министр, сообщает ТАСС.
Новый нормативный акт должен был разрешить жителям Шотландии с 16 лет получать сертификат о смене половой идентичности и новые документы без медицинского заключения, но был заблокирован Лондоном.
Ранее, как сообщала НСН, Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в праве на референдум о независимости.
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