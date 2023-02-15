Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила об отставке

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о том, что покидает свой пост, сообщает Sky News.

«Сегодня я объявляю о намерении уйти с должности первого министра и главы Шотландской национальной партии», - заявила Стерджен на пресс-конференции в Эдинбурге.

По её словам, она продолжит исполнять обязанности пока не изберут нового первого министра.

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Поводом для недавнего падения популярности Стерджен и ее партии стала история с расколовшим Шотландскую национальную партию законом об облегчении процедуры смены пола в Шотландии, который активно продвигала первый министр, сообщает ТАСС.

Новый нормативный акт должен был разрешить жителям Шотландии с 16 лет получать сертификат о смене половой идентичности и новые документы без медицинского заключения, но был заблокирован Лондоном.

Ранее, как сообщала НСН, Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в праве на референдум о независимости.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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