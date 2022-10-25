На грани войны. Референдум о независимости Шотландии приведет к новому конфликту
Первый министр Шотландии добивается повторного референдума из-за Brexit, но ей вряд ли позволят это сделать центральное правительство и парламент, сказала НСН Елена Ананьева.
Стремясь стать членом Евросоюза, Шотландия должна будет провести голосование за независимость от Великобритании и Северной Ирландии согласно всем требованиям закона, однако власти Соединенного Королевства вряд ли позволят ей это сделать, заявила НСН руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале заявил, что происходящие сегодня в Великобритании события — это последствия Brexit. Сенатор также иронично предложил «поставить памятник» бывшему премьер-министру Дэвиду Кэмерону, так как именно он, по мнению политика, спровоцировал сложившуюся ситуацию. Клишас намекнул, что слово дальше за Шотландией, а потом — за Северной Ирландией. Ананьева отметила, что сейчас власти Шотландии добиваются проведения нового референдума.
«Нельзя утверждать, что все население Шотландии поголовно выступает за независимость от Соединенного Королевства. В ходе прошедшего в 2014 году референдума больше половины граждан проголосовало за то, чтобы остаться в Соединенном Королевстве. Однако Шотландия всегда хотела остаться в Евросоюзе, здесь очень сильны связи с Францией. А теперь первый министр Шотландии Никола Стерджен добивается повторного референдума именно из-за Brexit, изменившего условия и обстоятельства, однако центральное правительство и парламент вряд ли позволят стране провести новое голосование. Шотландия не станет проводить такой референдум, какой был в Каталонии (лишь бы провести), так как хочет стать членом Евросоюза. Поэтому ей необходимо провести это голосование на всех законных основаниях», — сказала Ананьева.
Также собеседник НСН рассказала о перспективах вступления Шотландии в Евросоюз.
«В ЕС может вступить любая независимая страна, в том числе, и Шотландия. Однако та же Испания, скорее всего, проголосует против ее членства в Евросоюзе, видя свой каталонский сепаратизм. Если же рассматривать вопрос вступления Шотландии в ЕС вместе с Северной Ирландией, то не забывайте, что бывший премьер-министр Борис Джонсон фактически отделил Северную Ирландию от Соединенного Королевства в экономическом плане. Дело в том, что по Соглашению Страстной пятницы 1998 года граница между республикой Ирландией и Северной Ирландией должна быть открыта, а коль скоро Британия перестала стать членом ЕС, эта граница должна быть закрыта. Сейчас таможенная граница между Британией и ЕС проходит по Ирландскому морю, то есть Северная Ирландия отделена таможенной границей от основной части страны. Из-за этого в регионе возникло недовольство, прежде всего, протестантов, так как затрудняется торговля между частями страны. Сейчас Британия пытается отказаться от условий протокола по Северной Ирландии, это неотъемлемая часть соглашения Ирландии с ЕС, что, естественно, вызывает возражения у Евросоюза. Если Британия в одностороннем порядке откажется от условий этого протокола, то может начаться таможенная война. Однако если говорить о Северной Ирландии, то через какое-то время она может провести референдум о присоединении к Ирландии», — заключила аналитик.
Ранее шотландский первый министр Никола Стерджен заявила, что Шотландия введет «шотландский фунт» в случае выхода из состава Великобритании.
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