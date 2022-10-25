На грани войны. Референдум о независимости Шотландии приведет к новому конфликту

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале заявил, что происходящие сегодня в Великобритании события — это последствия Brexit. Сенатор также иронично предложил «поставить памятник» бывшему премьер-министру Дэвиду Кэмерону, так как именно он, по мнению политика, спровоцировал сложившуюся ситуацию. Клишас намекнул, что слово дальше за Шотландией, а потом — за Северной Ирландией. Ананьева отметила, что сейчас власти Шотландии добиваются проведения нового референдума.

«Нельзя утверждать, что все население Шотландии поголовно выступает за независимость от Соединенного Королевства. В ходе прошедшего в 2014 году референдума больше половины граждан проголосовало за то, чтобы остаться в Соединенном Королевстве. Однако Шотландия всегда хотела остаться в Евросоюзе, здесь очень сильны связи с Францией. А теперь первый министр Шотландии Никола Стерджен добивается повторного референдума именно из-за Brexit, изменившего условия и обстоятельства, однако центральное правительство и парламент вряд ли позволят стране провести новое голосование. Шотландия не станет проводить такой референдум, какой был в Каталонии (лишь бы провести), так как хочет стать членом Евросоюза. Поэтому ей необходимо провести это голосование на всех законных основаниях», — сказала Ананьева.

Также собеседник НСН рассказала о перспективах вступления Шотландии в Евросоюз.

«В ЕС может вступить любая независимая страна, в том числе, и Шотландия. Однако та же Испания, скорее всего, проголосует против ее членства в Евросоюзе, видя свой каталонский сепаратизм. Если же рассматривать вопрос вступления Шотландии в ЕС вместе с Северной Ирландией, то не забывайте, что бывший премьер-министр Борис Джонсон фактически отделил Северную Ирландию от Соединенного Королевства в экономическом плане. Дело в том, что по Соглашению Страстной пятницы 1998 года граница между республикой Ирландией и Северной Ирландией должна быть открыта, а коль скоро Британия перестала стать членом ЕС, эта граница должна быть закрыта. Сейчас таможенная граница между Британией и ЕС проходит по Ирландскому морю, то есть Северная Ирландия отделена таможенной границей от основной части страны. Из-за этого в регионе возникло недовольство, прежде всего, протестантов, так как затрудняется торговля между частями страны. Сейчас Британия пытается отказаться от условий протокола по Северной Ирландии, это неотъемлемая часть соглашения Ирландии с ЕС, что, естественно, вызывает возражения у Евросоюза. Если Британия в одностороннем порядке откажется от условий этого протокола, то может начаться таможенная война. Однако если говорить о Северной Ирландии, то через какое-то время она может провести референдум о присоединении к Ирландии», — заключила аналитик.

Ранее шотландский первый министр Никола Стерджен заявила, что Шотландия введет «шотландский фунт» в случае выхода из состава Великобритании.

