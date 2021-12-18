Первые случаи заражения омикрон-штаммом выявили в Египте

Первые три случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» обнаружены в Египте. Об этом сообщает газета «Аш-Шурук» со ссылкой на официального представителя Минздрава страны Хусама Абдель Гаффара.

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Как отметил представитель министерства, трое прибывших из-за границы граждан сдали положительные тесты на омикрон-штамм в аэропорту Каира. Зараженных изолировали, «приняты все меры предосторожности для исключения каких-либо контактов с заболевшими», подчеркнул Гаффар.

По данным Минздрава, у двоих заболевших нет симптомов коронавируса, у третьего есть признаки болезни, однако она протекает в легкой форме.

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ТЕГИ:ЕгипетОмикрон-штаммКоронавирус
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