Первые случаи заражения омикрон-штаммом выявили в Египте
Первые три случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» обнаружены в Египте. Об этом сообщает газета «Аш-Шурук» со ссылкой на официального представителя Минздрава страны Хусама Абдель Гаффара.
Как отметил представитель министерства, трое прибывших из-за границы граждан сдали положительные тесты на омикрон-штамм в аэропорту Каира. Зараженных изолировали, «приняты все меры предосторожности для исключения каких-либо контактов с заболевшими», подчеркнул Гаффар.
По данным Минздрава, у двоих заболевших нет симптомов коронавируса, у третьего есть признаки болезни, однако она протекает в легкой форме.
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