Первая смерть пациента с коронавирусом зафиксирована в Белоруссии
Первой жертвой коронавируса в Белоруссии стал заслуженный артист республики, 75-летний актер театра Виктор Дашкевич. Об этом изданию «Наша Ніва» сообщила его вдова. Позже эту информацию подтвердил президент Александр Лукашенко. Он добавил, что у пациента была тяжёлая форма пневмонии, он находился на аппарате ИВЛ. При этом, у его вдовы и дочери симптомов коронавируса не выявлено, подчёркивает RT.
Отметим, по данным на 30 марта, число зараженных коронавирусной инфекцией в Белоруссии достигло 152. При этом Александр Лукашенко не раз называл происходящее вокруг коронавируса психозом и призывал не паниковать.
В России, по последним данным оперативного штаба, на данный момент зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом. Количество жертв COVID-2019 - 17. Излечился 121 человек, пишет Ura.ru.
В свою очередь, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что Россия почти достигла пика заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он полагает, что число больных еще несколько дней будет расти, а потом пойдет на спад. По мнению Брико, в этом должны помочь введенные в России «разнообразные и жесткие» меры в борьбе с COVID-19, отмечают argumenti.ru.
Кроме того, жителей России призвали не употреблять алкоголь в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, действенность обеззараживания организма с помощью спиртного является мифом.
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