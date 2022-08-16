Первая леди США заразилась коронавирусом
Первая леди США Джилл Байден сдала положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба супруги американского лидера.
В сообщении говорится, что у симптомы у неё умеренные, на изоляции она будет находиться не менее пяти дней.
«У первой леди поздно вечером в понедельник стали проявляться симптомы простуды. Экспресс-тест на антиген был отрицательный, однако результат ПЦР-теста оказался положительным», - отмечается в тексте заявления.
Ранее коронавирусом переболел президент США Джо Байден, однако через несколько дней он снова получил положительный тест на COVID-19 и ушёл на карантин, сообщает RT.
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