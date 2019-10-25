Трамп ответил на импичмент уголовным делом Мюллера
Американист рассказал НСН, что нарушения в расследовании о российском вмешательстве станут подарком для Трампа и республиканцев в грядущей президентской кампании.
Минюст США перевело дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году из административного в статус уголовного. Об этом пишет New York Times. Расследованием этого дела будет заниматься прокурор Джон Дарем. Такой юридический шаг означает, что сторона обвинения сможет вызывать свидетелей в суд для дачи показаний, запрашивать документы, собирать большое жюри и выдвигать обвинения. Ранее прокурор имел право допрашивать свидетелей только с их согласия и изучать лишь правительственные документы.
Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в эфире НСН сообщил, что это ответ республиканцев на попытку импичмента президента Дональда Трампа со стороны демократов в Палате представителей.
«Это контрмера республиканцев, направленная против демократов и команды Мюллера. Против возможного импичмента Трампа. Не думаю, что этот прокурор проведет какое-то мощное расследование против Мюллера, но это своеобразный укол по отношению к демократам, либеральной прессе и их сторонникам», — полагает политолог.
В том случае, если прокурор выдвинет какое-то обвинение Мюллеру, то демократы имеют все шансы проиграть президентские выборы в 2020 году.
«Если прокурор раскопает, что Мюллер что-то там нарушал (а демократы его поддерживали), то во время грядущей избирательной кампании это косвенно будет подрывать их авторитет в глазах избирателей. То есть будет работать на республиканцев и переизбрание Трампа», — пояснил Самуйлов.
При этом глава Центра исследований внешнеполитического механизма США выразил сомнения в том, что процедура импичмента в отношении Трампа вообще будет начата.
«Ну, хорошо, Трамп просил Зеленского начать расследование против сына Байдена, который подзарабатывал в какой-то нефтяной компании на Украине. Не очень понимаю, какую демократы смогут тут сформулировать статью обвинения. Сокрытие информации от следствия что ли? Кроме того, грядет избирательная кампания 2020, и заниматься импичментом у многих не будет времени и возможностей», — считает собеседник НСН.
Но даже в том случае, если процедура импичмента будет запущена, ее не поддержит Сенат, большинство в котором составляют республиканцы.
«Импичмент — это не отстранение президента от власти, а своеобразный парламентский суд. Даже если демократы выдвинут против Трампа статью обвинения, то потом окончательно двумя третями голосов эти статьи утверждает Сенат. Он выступает в качестве парламентской судебной инстанции. Чтобы признать Трампа виновным, нужно набрать две трети голосов в Сенате, а там у республиканцев большинство. Они против этой статьи проголосуют, и все это закончится. И демократы прекрасно это понимают», — спрогнозировал ситуацию эксперт.
И снова это поражение сыграет на руку республиканцам и Трампу в предвыборной кампании.
«Пелоси (спикер Палаты представителей — НСН) до августа этого года говорила, что если возбуждать процедуру импичмента, то это будет подарок Трампу в предвыборной борьбе, потому что она провалится, а Трамп с гораздо большими шансами будет переизбран. Потом вдруг резко поменяла свою позицию, забыла про Россию и уцепилась за Зеленского, Украину. Это мыльный пузырь, который лопнет», — уверен Самуйлов.
Дональд Трамп неоднократно отвергал подозрения в какой-либо связи с официальными лицами России в период избирательной кампании 2016 года. В свою очередь, Кремль также отвергал выводы о попытках повлиять на ход выборов в США. В 2017 году спецпрокурор Роберт Мюллер, занимавшийся этим дело, заявил, что нет достаточных доказательств того, был ли сговор Трампа с Россией.
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