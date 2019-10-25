Трамп ответил на импичмент уголовным делом Мюллера

Минюст США перевело дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году из административного в статус уголовного. Об этом пишет New York Times. Расследованием этого дела будет заниматься прокурор Джон Дарем. Такой юридический шаг означает, что сторона обвинения сможет вызывать свидетелей в суд для дачи показаний, запрашивать документы, собирать большое жюри и выдвигать обвинения. Ранее прокурор имел право допрашивать свидетелей только с их согласия и изучать лишь правительственные документы.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в эфире НСН сообщил, что это ответ республиканцев на попытку импичмента президента Дональда Трампа со стороны демократов в Палате представителей.

«Это контрмера республиканцев, направленная против демократов и команды Мюллера. Против возможного импичмента Трампа. Не думаю, что этот прокурор проведет какое-то мощное расследование против Мюллера, но это своеобразный укол по отношению к демократам, либеральной прессе и их сторонникам», — полагает политолог.

В том случае, если прокурор выдвинет какое-то обвинение Мюллеру, то демократы имеют все шансы проиграть президентские выборы в 2020 году.

«Если прокурор раскопает, что Мюллер что-то там нарушал (а демократы его поддерживали), то во время грядущей избирательной кампании это косвенно будет подрывать их авторитет в глазах избирателей. То есть будет работать на республиканцев и переизбрание Трампа», — пояснил Самуйлов.

При этом глава Центра исследований внешнеполитического механизма США выразил сомнения в том, что процедура импичмента в отношении Трампа вообще будет начата.

«Ну, хорошо, Трамп просил Зеленского начать расследование против сына Байдена, который подзарабатывал в какой-то нефтяной компании на Украине. Не очень понимаю, какую демократы смогут тут сформулировать статью обвинения. Сокрытие информации от следствия что ли? Кроме того, грядет избирательная кампания 2020, и заниматься импичментом у многих не будет времени и возможностей», — считает собеседник НСН.

Но даже в том случае, если процедура импичмента будет запущена, ее не поддержит Сенат, большинство в котором составляют республиканцы.