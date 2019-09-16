Переговоры Путина с Эрдоганом проходят тет-а-тет
Президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приступили к переговорам в комплексе Чанкая в Анкаре. Беседа проходит без приглашения прессы, передаёт RT. Как уточнил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, после встречи с глазу на глаз к ним могут присоединиться члены делегаций двух стран.
Путин прилетел в Анкару для участия в трёхстороннем саммите с лидерами Турции и Ирана по сирийскому урегулированию. Как отмечает РИА ФАН, одной из наиболее важных тем станет ситуация в Идлибе и одноимённой провинции.
Недавно там потерпела крупное поражение запрещённая в России группировка Хайат Тахрир аш-Шам, которая до сих пор контролировала большую часть провинции.
Ранее эта группировка получала от Турцииок снабжение. Теперь Анкара может попытаться организовать «передачу» власти в Идлибе боевикам лояльных группировок умеренной оппозиции. В случае успеха своего плана, Турция получит неподконтрольный Дамаску Идлиб, который может стать козырем на переговорах по будущему Сирии.
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