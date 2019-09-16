Переговоры Путина с Эрдоганом проходят тет-а-тет

Президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приступили к переговорам в комплексе Чанкая в Анкаре. Беседа проходит без приглашения прессы, передаёт RT. Как уточнил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, после встречи с глазу на глаз к ним могут присоединиться члены делегаций двух стран.

Путин прилетел в Анкару для участия в трёхстороннем саммите с лидерами Турции и Ирана по сирийскому урегулированию. Как отмечает РИА ФАН, одной из наиболее важных тем станет ситуация в Идлибе и одноимённой провинции.