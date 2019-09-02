«Госдеп говорит глупости». Сатановский назвал причину атаки по Идлибу
Президент Института Ближнего Востока в эфире НСН сравнил атаку США по Сирии с очередным загоревшимся деревом во время лесного пожара.
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам. Об этом завили в Госдепартаменте в ответ на заявление российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Представитель центрального командования США Эрл Браун подтвердил, что Соединенные Штаты провели атаку против лидеров террористической группировки в Сирии, связанной с «Аль-Каидой» (запрещена в России - НСН). По его словам, северо-запад САР является убежищем для лидеров «Аль-Каиды» в Сирии, откуда они координируют деятельность террористов по всему региону, а также на Западе.
«Мы полностью отвергаем усилия российских СМИ по продвижению недостоверных утверждений вместо того, чтобы подчеркивать гуманитарный кризис, усугубляемый режимом [президента Сирии Башара] Асада», — цитирует ТАСС представителя американского внешнеполитического ведомства.
Москва сообщила, что американская сторона нанесла удар по Идлибу без предупреждения России и Турции. По данным отечественных военных, американская операция привела к многочисленным жертвам и разрушениям.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что американцы так часто делают странные, порой глупые, заявления, что комментировать их всерьез нет никакой нужды.
«Тема Сирии возникает только тогда, когда американцам необходимо зафиксировать, что они способны на сирийской территории действовать где угодно. Никаких других причин для удара не было. Произошедшее в Идлибе может быть связано с какими-то противоречиями между курдами и сунитскими исламистами, и Штаты решили помочь курдам. Может быть связано с их противоречиями с турками. Разбираться в этом бессмысленно и, откровенно говоря, неинтересно. Все заявления Госдепа – это реальные глупости, обращать внимание, на которые желания нет», - отметил эксперт.
30 августа стало известно, что войска Сирии ради стабилизации обстановки в регионе в одностороннем порядке прекратят огонь в зоне деэскалации Идлиб с 6:00 31 августа. Договоренность об этом достигнута Центром по примирению враждующих сторон, входящим в структуры Минобороны России, в целях.
«Говорить об эскалации конфликта в Сирии – это чушь. Когда у вас лесной пожар, то очередное загоревшееся дерево не является обострением. В Сирии - гражданская война, она развязана при поддержке США и Европы, Турции и Катара, Саудовской Аравии. Сейчас война продолжается в вялотекущей фазе. И пока войска Башара Асада при поддержке российских ВКС не добьют ситуацию в Идлибе, она продолжаться будет. Пока американцы не уйдут из Заефратья, которое они контролируют, война продолжаться будет. Это очень длительный период, и о каком обострении идет речь? Это очередная перестановка фишек на игровой доске», - спрогнозировал развитие ситуации Евгений Сатановский.
Напомним, в августе сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб из-за несоблюдения боевиками режима прекращения огня. Обе стороны конфликта считают друг друга виновными в нарушении меморандума о стабилизации ситуации, подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин в Иркутской области направляется в Тулун
- Играем при любой погоде. «СeрьГa» порадует легендарными хитами «НАШИх В ГОРОДЕ»
- Сванидзе напомнил Жириновскому о партнерстве Гитлера и Сталина
- «Госдеп говорит глупости». Сатановский назвал причину атаки по Идлибу
- Названа причина взрыва под Северодвинском