«Госдеп говорит глупости». Сатановский назвал причину атаки по Идлибу

Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам. Об этом завили в Госдепартаменте в ответ на заявление российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Представитель центрального командования США Эрл Браун подтвердил, что Соединенные Штаты провели атаку против лидеров террористической группировки в Сирии, связанной с «Аль-Каидой» (запрещена в России - НСН). По его словам, северо-запад САР является убежищем для лидеров «Аль-Каиды» в Сирии, откуда они координируют деятельность террористов по всему региону, а также на Западе.

«Мы полностью отвергаем усилия российских СМИ по продвижению недостоверных утверждений вместо того, чтобы подчеркивать гуманитарный кризис, усугубляемый режимом [президента Сирии Башара] Асада», — цитирует ТАСС представителя американского внешнеполитического ведомства.

Москва сообщила, что американская сторона нанесла удар по Идлибу без предупреждения России и Турции. По данным отечественных военных, американская операция привела к многочисленным жертвам и разрушениям.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что американцы так часто делают странные, порой глупые, заявления, что комментировать их всерьез нет никакой нужды.

«Тема Сирии возникает только тогда, когда американцам необходимо зафиксировать, что они способны на сирийской территории действовать где угодно. Никаких других причин для удара не было. Произошедшее в Идлибе может быть связано с какими-то противоречиями между курдами и сунитскими исламистами, и Штаты решили помочь курдам. Может быть связано с их противоречиями с турками. Разбираться в этом бессмысленно и, откровенно говоря, неинтересно. Все заявления Госдепа – это реальные глупости, обращать внимание, на которые желания нет», - отметил эксперт.