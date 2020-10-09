Переговоры по Карабаху в Москве продолжаются больше часа

Переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе продолжаются в российской столице уже чуть больше часа.

Практически одновременно с началом трёхсторонней встречи в Москве президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к нации. Он заявил, что Баку даёт Еревану последний шанс вернуться к переговорному формату и вывести войска из Карабаха. Также он отметил, что в том случае, если глава МИД Армении на встрече в российской столице скажет, что «Карабах - это Армения», о переговорах не может идти речи. Алиев также добавил, что статуса-кво по Карабаху больше не существует.

Что касается Армении, то там, как пишет РИА Новости, предстоящие консультации комментировали более сдержанно. В армянском МИД заявили, что повестка встречи должна касаться исключительно прекращения боевых действий и решения гуманитарных вопросов, в том числе обмена военнопленными и телами убитых.