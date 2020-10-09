Переговоры по Карабаху в Москве продолжаются больше часа
Переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе продолжаются в российской столице уже чуть больше часа.
Практически одновременно с началом трёхсторонней встречи в Москве президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к нации. Он заявил, что Баку даёт Еревану последний шанс вернуться к переговорному формату и вывести войска из Карабаха. Также он отметил, что в том случае, если глава МИД Армении на встрече в российской столице скажет, что «Карабах - это Армения», о переговорах не может идти речи. Алиев также добавил, что статуса-кво по Карабаху больше не существует.
Что касается Армении, то там, как пишет РИА Новости, предстоящие консультации комментировали более сдержанно. В армянском МИД заявили, что повестка встречи должна касаться исключительно прекращения боевых действий и решения гуманитарных вопросов, в том числе обмена военнопленными и телами убитых.
Ранее Владимир Путин призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе для обмена пленными и телами погибших. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В заявлении президента РФ отмечается, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана приглашены в Россию 9 октября на консультации по этим вопросам. В Кремле также отметили, что Путин провел ряд переговоров по телефону с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.
Азербайджанский политолог и экономист Натиг Джафарли в эфире НСН рассказал, как в республике расценили призывы Путина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru