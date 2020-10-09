Алиев «отменил» статус-кво по Нагорному Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что статус-кво по Нагорному Карабаху больше не действует.

Как сообщает РИА Новости, Алиев в своём обращении к гражданам Азербайджана объявил, что даёт Армении последний шанс вывести войска из зоны конфликта в Карабахе и вернуться к переговорам. По мнению главы Азербайджана, вооружённые силы страны укрепляют свои позиции на всех направлениях боёв. Алиев назвал Армению «оккупантом, агрессором» и отметил, что Азербайджан продемонстрировал свою силу и волю, показав, что страна побеждает «и на поле боя, и на столе переговоров».

Также Ильхам Алиев заявил о том, что переговоры между Баку и Ереваном не состоятся, если в Москве глава МИД Армении Зограб Мнацаканян выскажется о Карабахе как о части Армении. Алиев добавил, что сегодняшние консультации многое прояснят и определят основные принципы разрешения ситуации в Карабахе.

Переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана проходят в пятницу в Москве. Накануне президент России Владимир Путин пригласил дипломатов для проведения консультаций по конфликту в Нагорном Карабахе.

Ранее президент Армении Армен Саркисян обвинил Турцию в создании «ещё одной Сирии» на Кавказе.



