Алиев «отменил» статус-кво по Нагорному Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что статус-кво по Нагорному Карабаху больше не действует.
Как сообщает РИА Новости, Алиев в своём обращении к гражданам Азербайджана объявил, что даёт Армении последний шанс вывести войска из зоны конфликта в Карабахе и вернуться к переговорам. По мнению главы Азербайджана, вооружённые силы страны укрепляют свои позиции на всех направлениях боёв. Алиев назвал Армению «оккупантом, агрессором» и отметил, что Азербайджан продемонстрировал свою силу и волю, показав, что страна побеждает «и на поле боя, и на столе переговоров».
Также Ильхам Алиев заявил о том, что переговоры между Баку и Ереваном не состоятся, если в Москве глава МИД Армении Зограб Мнацаканян выскажется о Карабахе как о части Армении. Алиев добавил, что сегодняшние консультации многое прояснят и определят основные принципы разрешения ситуации в Карабахе.
Переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана проходят в пятницу в Москве. Накануне президент России Владимир Путин пригласил дипломатов для проведения консультаций по конфликту в Нагорном Карабахе.
Ранее президент Армении Армен Саркисян обвинил Турцию в создании «ещё одной Сирии» на Кавказе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru