Кабмин направит 93 млрд рублей на развитие Крыма в 2026 году

Около 93 млрд рублей направят в 2026 году на реализацию актуализированной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, передает РИА Новости.

Правительство России внесло в программу изменения по ряду параметров. Они коснулись в том числе требований стратегии пространственного развития.

«Всего на реализацию госпрограммы... планируется направить порядка 93 миллиардов рублей», - указал глава кабмина.

Ранее стало известно, что правительство РФ выделит на строительство дороги в Крыму более 4,2 млрд рублей.

