Переголосование на 35 участках назначили в Сербии на 30 декабря
Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии объявила, что 30 декабря в стране на 35 избирательных участках пройдёт повторное голосование на парламентских выборах.
В пресс-службе комиссии указали, что такое решение было принято из-за различных нарушений в ходе выборов 17 декабря, а также по причине технических проблем.
Отмечается, что в Белграде переголосование пройдёт на трёх участках. По данным РИК, всего повторное волеизъявление коснётся около 16 тысяч избирателей.
Ранее представители оппозиционного движения «Сербия против насилия» окружили здание городской администрации Белграда и попытались прорваться внутрь, требуя отменить результаты парламентских выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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