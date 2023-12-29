Переголосование на 35 участках назначили в Сербии на 30 декабря

Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии объявила, что 30 декабря в стране на 35 избирательных участках пройдёт повторное голосование на парламентских выборах.

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В пресс-службе комиссии указали, что такое решение было принято из-за различных нарушений в ходе выборов 17 декабря, а также по причине технических проблем.

Отмечается, что в Белграде переголосование пройдёт на трёх участках. По данным РИК, всего повторное волеизъявление коснётся около 16 тысяч избирателей.

Ранее представители оппозиционного движения «Сербия против насилия» окружили здание городской администрации Белграда и попытались прорваться внутрь, требуя отменить результаты парламентских выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Ростислав Нетисов
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