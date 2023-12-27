Сторонники оппозиции в Сербии объявили о 24-часовой акцию протеста в Белграде
Сторонники оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» - студенческая организация «Борьба» - анонсировали суточную акцию протеста в Белграде, сообщает телеканал N1.
По словам активиста Йована Биелича, представители оппозиции на 24 часа перекроют ряд городских автомагистралей в сербской столице.
Он уточнил, что блокировка дорог начнётся в полдень 29 декабря (14:00 мск), параллельно состоится массовая акция протеста.
Ранее представители оппозиционного движения «Сербия против насилия» окружили здание городской администрации Белграда и попытались прорваться внутрь, требуя отменить результаты парламентских выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru