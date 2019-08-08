Передачу Косова России назвали утопией

Эксперт по Балканам Института мировой экономики и международных отношений оценила в эфире НСН выполнимость этого предложения.



Передать непризнанный край Косово России предложил глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович в ответ на принятие в Албании закона, по которому албанское гражданство может получить любой человек с албанскими корнями. Политик считает, что только так Сербии удастся сохранить свою территориальную целостность. По его мнению, Тирана откровенно готовится присоединить Косово и Метохию.

Эксперт по Балканам Института мировой экономики и международных отношений Полина Соколова оценила в эфире НСН выполнимость этого предложения.

Президент Сербии признал потерю Косово

«Это утопическая идея. Уже были воззвания и сербских депутатов и косовских сербов, чтобы Россия предоставила им российское гражданство. Еще в начале 2000-х была идея, чтобы Сербию включить в Союзное государство России и Белоруссии. Эта идея из той же серии. Думаю, такие идеи будут возникать и дальше. Вокруг ситуации в Косово нагнетается атмосфера. В прошлом году казалось, что власти Приштины и Белграда вышли на соглашение о размене территорий. Но после этого внутриполитическая ситуация в Косово очень изменилась, и оказывается сильное международное давление на обе стороны», - сказала она.

Ранее Полина Соколова рассказала НСН о причинах протестных настроений в Сербии и массового характера антиправительственных акций.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КосовоСербияРоссия

NSN logoНСН