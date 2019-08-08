Передачу Косова России назвали утопией

Передать непризнанный край Косово России предложил глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович в ответ на принятие в Албании закона, по которому албанское гражданство может получить любой человек с албанскими корнями. Политик считает, что только так Сербии удастся сохранить свою территориальную целостность. По его мнению, Тирана откровенно готовится присоединить Косово и Метохию.

Эксперт по Балканам Института мировой экономики и международных отношений Полина Соколова оценила в эфире НСН выполнимость этого предложения.