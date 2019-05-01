Президент Сербии признал потерю Косово

Сербский президент Александр Вучич заявил, что страна вынуждена признать потерю Косово, так как совершенно не контролирует ситуацию в регионе. Об этом Вучич сообщил в ходе выступления перед сербскими депутатами парламента, сообщает argumenti.ru.

Глава государства призвал Сербию Александр Вучич не продолжать «ложь и самообман» и прекратить рассказывать гражданам о мнимой власти Белграда в Косово.

По словам президента, Сербия сейчас должна развивать отношения с Косово и налаживать контакты с местной властью.

Республика Косово — частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове, в географическом регионе Косово. Столица — Приштина. Как напоминает «Свободная пресса», Россия выступает против признания независимости Косово.

Ранее старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков в беседе с НСН рассказал, какой Сербия выбрала внешнеполитический курс.

