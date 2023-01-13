Перечислены самые безопасные авиакомпании мира
Эксперты AirlineRatings.com составили список самых безопасных авиакомпаний в мире, проанализировав деятельность 385 перевозчиков, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Рейтинг возглавила Qantas (Австралия). На втором месте новозеландская Air New Zeland. Замыкает тройку Etihad Airways, выполняющая рейсы по маршруту Абу-Даби — Москва. Четвертое место занимает Qatar Airways.
Эксперты признали безопасными Emirates, Singapore Airlines, Alaska Airlines, United Airlines, Lufthansa, Finnair, British Airways, KLM. Отмечается, что перевозчики из России не оценивались по политическим причинам.
Также AirlineRatings.com составил список из двадцати самых безопасных лоукостеров. В него попали, в том числе летающие в Россию Air Arabia и Flydubai.
Ранее российские авиадиспетчеры предоставляли необходимую помощь транзитным авиалайнерам зарубежных авиакомпаний при глобальном сбое в компьютерной системе Федерального авиационного управления США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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