Потребность авиакомпаний в самолетах до 2030 года оценили в 1,7 тысяч

Потребность авиакомпаний в самолетах до 2030-2035 года оценивается в 1 700 самолетов. Об этом в ходе форума «Транспорт России» сообщил замминистра транспорта Игорь Чалик.

По его словам, из них 1,4 тыс. должна быть отечественного производства и порядка 400 зарубежных.