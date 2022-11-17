Потребность авиакомпаний в самолетах до 2030 года оценили в 1,7 тысяч
Потребность авиакомпаний в самолетах до 2030-2035 года оценивается в 1 700 самолетов. Об этом в ходе форума «Транспорт России» сообщил замминистра транспорта Игорь Чалик.
По его словам, из них 1,4 тыс. должна быть отечественного производства и порядка 400 зарубежных.
Технологических проблем для самостоятельного выпуска любой авиатехники в России нет, но на реализацию проектов уйдут годы, наибольшие сложности возникнут с производством двигателей, заявил авиационный эксперт Роман Гусаров в беседе с НСН.
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