Пентагон заявил об активном движении военных судов Китая вокруг Тайваня
Стало известно об активном движении военных кораблей Китая вокруг Тайваня, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Министерства обороны США Ллойда Остина.
«Мы видели возросшую активность военных судов вокруг Тайваня. Мы считаем, что это попытка установить новую норму, но я бы усомнился в том, говорит ли это о неизбежности вторжения», — сказал руководитель Пентагона.
Ранее военные Тайваня зафиксировали приближение к острову более 50 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) за сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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