Пентагон заявил об активном движении военных судов Китая вокруг Тайваня

«Мы видели возросшую активность военных судов вокруг Тайваня. Мы считаем, что это попытка установить новую норму, но я бы усомнился в том, говорит ли это о неизбежности вторжения», — сказал руководитель Пентагона.

Ранее военные Тайваня зафиксировали приближение к острову более 50 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) за сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

