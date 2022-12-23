Блинкен заявил, что США не будут поддерживать независимость Тайваня
США не поддерживают независимость Тайваня и продолжают придерживаться принципа «одного Китая». Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонной беседе с министром иностранных дел КНР Ван И.
«Американская сторона открыта к обсуждению руководящих принципов двусторонних отношений между США и КНР, готова ответственно управлять американо-китайскими отношениями и осуществлять сотрудничество в тех областях, где это служит интересам обеих сторон», — цитирует Блинкена МИД Китая.
Отмечается, что Ван И призвал Вашингтон обратить внимание на законные опасения и интересы Пекина и подкрепить слова о сотрудничестве конкретными действиями.
Ранее Блинкен заявил, что США намерены добиваться сохранения мира в Тайваньском проливе, напоминает RT.
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