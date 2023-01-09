На Тайване заявили о приближении 57 самолетов и четырех кораблей армии Китая

«За период с 6.00 8 января до 6.00 9 января вокруг Тайваня были зафиксированы 57 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая», — отмечается в сообщении ведомства.

В опознавательную зону ПВО острова вошли 28 самолетов, в том числе шесть истребителей J-11, два стратегических бомбардировщика H-6 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

Тайваньские вооруженные силы направили воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией. Кроме того, силы острова развернули ракетные комплексы наземного базирования, пишет «Свободная пресса».

Ранее НОАК сообщила о военных учениях в акватории и воздушном пространстве возле Тайваня, напоминает РИА ФАН. В Пекине отметили, что маневры проводились для проверки боеготовности армии для противостояния провокациям сепаратистских сил и внешним угрозам.

