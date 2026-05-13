Пентагон заявил о закупке более 10 тысяч крылатых ракет

Пентагон анонсировал планы по приобретению более 10 тысяч недорогих крылатых ракет в течение трёх лет на фоне дискуссий об истощении американских арсеналов в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Американское военное ведомство сообщило о заключении новых соглашений с оборонными компаниями, включая Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5. Партнёры займутся созданием ракет для контейнерных пусковых установок, что позволит удешевить производство и упростить логистику, сообщает РИА Новости.