Пентагон заявил о закупке более 10 тысяч крылатых ракет

Пентагон анонсировал планы по приобретению более 10 тысяч недорогих крылатых ракет в течение трёх лет на фоне дискуссий об истощении американских арсеналов в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Американское военное ведомство сообщило о заключении новых соглашений с оборонными компаниями, включая Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5. Партнёры займутся созданием ракет для контейнерных пусковых установок, что позволит удешевить производство и упростить логистику, сообщает РИА Новости.

Параллельно Пентагон намерен подписать двухлетний контракт на ежегодную поставку не менее 500 ракет Blackbeard, разрабатываемых компанией Castelion, после завершения их испытаний.

В ведомстве добавили, что активно добиваются необходимых разрешений и бюджетных ассигнований для потенциальной закупки более 12 тысяч таких ракет в пятилетний период.

Между тем в Пентагоне назвали полезным для США опыт применения БПЛА на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
