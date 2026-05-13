Пентагон заявил о закупке более 10 тысяч крылатых ракет
Пентагон анонсировал планы по приобретению более 10 тысяч недорогих крылатых ракет в течение трёх лет на фоне дискуссий об истощении американских арсеналов в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.
Американское военное ведомство сообщило о заключении новых соглашений с оборонными компаниями, включая Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5. Партнёры займутся созданием ракет для контейнерных пусковых установок, что позволит удешевить производство и упростить логистику, сообщает РИА Новости.
Параллельно Пентагон намерен подписать двухлетний контракт на ежегодную поставку не менее 500 ракет Blackbeard, разрабатываемых компанией Castelion, после завершения их испытаний.
В ведомстве добавили, что активно добиваются необходимых разрешений и бюджетных ассигнований для потенциальной закупки более 12 тысяч таких ракет в пятилетний период.
Между тем в Пентагоне назвали полезным для США опыт применения БПЛА на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
