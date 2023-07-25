Пентагон заявил о повреждении беспилотника США российским самолетом
В Пентагоне пожаловались, что самолет Воздушно-космических сил России повредил американский беспилотник в небе над Сирией, пишет РИА Новости.
В Центральном командовании ВВС США заявили, что 23 июля российский самолет выпустил осветительные ракеты и повредил дрон MQ-9. Представитель оборонного ведомства Алекс Гринкевич утверждает, что истребитель ВКС РФ задел винт беспилотника.
По его словам, поведение российских сил «отвлекает» США от миссии по борьбе с терроризмом.
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии 20 июля сообщил о наведении американских истребителей F-16 на самолет ВКС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru