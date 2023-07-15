СМИ: В Пентагоне обсуждают варианты противодействия ВКС России в Сирии
Специалисты Пентагона заявили о необходимости разработать меры противодействия авиации ВКС России якобы возросшей в сирийском воздушном пространстве, сообщает Associated Press.
«Российская военная активность (...) проистекает из укрепляющегося сотрудничества и координации между Москвой, Тегераном и сирийским правительством в попытке оказать давление на США, чтобы вынудить их покинуть Сирию», — пишет издание.
В Пентагоне скептически оценивают возможность сценария, когда самолеты РФ будут бомбить американских военных в Сирии, но опасаются , что Россия может сбивать БПЛА MQ-9 Reaper, сообщает RT.
Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что в Сирии с 5 июля проходили совместные с Россией учения, сообщает «РЕН ТВ». По его словам, маневры были рассчитаны на шесть дней. Военные двух стран отработали действия авиации и сил противовоздушной обороны при отражении ударов «врага» с помощью средств воздушного нападения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru