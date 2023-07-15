СМИ: В Пентагоне обсуждают варианты противодействия ВКС России в Сирии

«Российская военная активность (...) проистекает из укрепляющегося сотрудничества и координации между Москвой, Тегераном и сирийским правительством в попытке оказать давление на США, чтобы вынудить их покинуть Сирию», — пишет издание.

В Пентагоне скептически оценивают возможность сценария, когда самолеты РФ будут бомбить американских военных в Сирии, но опасаются , что Россия может сбивать БПЛА MQ-9 Reaper, сообщает RT.

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что в Сирии с 5 июля проходили совместные с Россией учения, сообщает «РЕН ТВ». По его словам, маневры были рассчитаны на шесть дней. Военные двух стран отработали действия авиации и сил противовоздушной обороны при отражении ударов «врага» с помощью средств воздушного нападения.





