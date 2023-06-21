Пентагон заказал ракеты AMRAAM, в том числе для Украины
21 июня 202305:22
Министерство обороны США заказало у американской оборонной компании Raytheon ракеты класса «воздух – воздух» AMRAAM, сообщает военное ведомство.
Стоимость контракта — более 1 млрд долларов. Эти ракеты, в том числе, будут производиться и для Киева. AMRAAM могут использоваться в самолетах и в зенитно-ракетных комплексах NASAMS, которые уже есть на вооружении у Украины.
Ранее американская администрация объявила о контракте на 285 млн долларов на продажу Киеву зенитного ракетного комплекса NASAMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru