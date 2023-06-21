Пентагон заказал ракеты AMRAAM, в том числе для Украины

Стоимость контракта — более 1 млрд долларов. Эти ракеты, в том числе, будут производиться и для Киева. AMRAAM могут использоваться в самолетах и в зенитно-ракетных комплексах NASAMS, которые уже есть на вооружении у Украины.

Ранее американская администрация объявила о контракте на 285 млн долларов на продажу Киеву зенитного ракетного комплекса NASAMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

