Норвегия передаст Украине две американские системы ПВО NASAMS

Власти Норвегии в координации с союзниками из США передадут Украине две системы ПВО NASAMS американского производства. Об этом заявил в Киеве норвежский министр обороны Бьерн Арильд Грам, сообщает ТАСС.

По его словам, ВСУ заинтересованы сейчас в получении дополнительных систем противовоздушной обороны, а у Осло есть, что предложить.