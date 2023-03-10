Норвегия передаст Украине две американские системы ПВО NASAMS

Власти Норвегии в координации с союзниками из США передадут Украине две системы ПВО NASAMS американского производства. Об этом заявил в Киеве норвежский министр обороны Бьерн Арильд Грам, сообщает ТАСС.

По его словам, ВСУ заинтересованы сейчас в получении дополнительных систем противовоздушной обороны, а у Осло есть, что предложить.

«Укрепит безнаказанность»: Названы последствия передачи американских систем «Patriot» Киеву

Кроме того, королевство обязуется обучить военнослужащих с Украины пользоваться данной системой ПВО.

Министр обороны Норвегии напомнил, что ранее власти его страны уже поставляли по просьбе США системы NASAMS на Украину.

Ранее, как сообщала НСН, в Минобороны Польши уточнили информацию о прибытии Patriot на Украину.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаПВОПоставкиНорвегия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры