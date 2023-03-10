Норвегия передаст Украине две американские системы ПВО NASAMS
Власти Норвегии в координации с союзниками из США передадут Украине две системы ПВО NASAMS американского производства. Об этом заявил в Киеве норвежский министр обороны Бьерн Арильд Грам, сообщает ТАСС.
По его словам, ВСУ заинтересованы сейчас в получении дополнительных систем противовоздушной обороны, а у Осло есть, что предложить.
Кроме того, королевство обязуется обучить военнослужащих с Украины пользоваться данной системой ПВО.
Министр обороны Норвегии напомнил, что ранее власти его страны уже поставляли по просьбе США системы NASAMS на Украину.
Ранее, как сообщала НСН, в Минобороны Польши уточнили информацию о прибытии Patriot на Украину.
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