Пентагон: возможная поставка Москве китайского оружия продлит конфликт на Украине

По его словам, речь идет о летальной помощи со стороны Китая. Так Райдер прокомментировал на вопрос о последствиях вероятного решения КНР передать России вооружение. Отмечается, что Пекин не отказался от этой идеи, несмотря на то, что пока таких свидетельств не зафиксировано.

Райдер отметил, что Китаю не нужно забывать о последствиях, если собирается сделать это.

Ранее США предупредили Китай о последствиях поддержки России.

