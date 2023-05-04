Пентагон: Вашингтон передаст Киеву гаубицы натовского калибра
4 мая 202302:20
Вашингтон в рамках нового пакета военной помощи передаст Киеву, в том числе гаубицы 155-миллиметрового калибра, которые используют в НАТО, сообщает Министерство обороны США.
Также Украина получит боеприпасы для HIMARS, снаряды для артиллерии и минометов, противотанковые мощности.
Как стало известно ранее, Евросоюз выделит Украине на боеприпасы 1 миллиард евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru