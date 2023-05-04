Пентагон: Вашингтон передаст Киеву гаубицы натовского калибра

Вашингтон в рамках нового пакета военной помощи передаст Киеву, в том числе гаубицы 155-миллиметрового калибра, которые используют в НАТО, сообщает Министерство обороны США.

США выделит Украине очередную военную помощь

Также Украина получит боеприпасы для HIMARS, снаряды для артиллерии и минометов, противотанковые мощности.

Как стало известно ранее, Евросоюз выделит Украине на боеприпасы 1 миллиард евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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