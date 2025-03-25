Пентагон: В чат, куда попал журналист, не отправляли военные планы

Глава Пентагона сообщил журналистам, что военные планы в мессенджере не отправляли.

В свою очередь миллиардер из США и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил в социальной сети X, что вторая страница журнала Atlantic - лучшее место, чтобы спрятать тело, потому что никто не дочитывает до нее.

The Atlantic ранее сообщило, что главный редактор Джеффри Голдберг случайно оказался в закрытом чате в мессенджере Signal, где обсуждали планы операции против йеменских хуситов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

