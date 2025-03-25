Пентагон: В чат, куда попал журналист, не отправляли военные планы
Министр Минобороны США Пит Хегсет отреагировал на скандал с журналистом Atlantic, который заявил, что случайно оказался в чате с чиновниками, которые обсуждали удары по хуситам.
Глава Пентагона сообщил журналистам, что военные планы в мессенджере не отправляли.
В свою очередь миллиардер из США и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил в социальной сети X, что вторая страница журнала Atlantic - лучшее место, чтобы спрятать тело, потому что никто не дочитывает до нее.
The Atlantic ранее сообщило, что главный редактор Джеффри Голдберг случайно оказался в закрытом чате в мессенджере Signal, где обсуждали планы операции против йеменских хуситов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Вэнс не ответил на приглашение Зеленского посетить Украину
- Пасечник: При атаке ВСУ в ЛНР погибли шесть человек
- Пентагон: В чат, куда попал журналист, не отправляли военные планы
- В Госдуме призвали ввести Единую социальную карту для пенсионеров
- Адвокат: Много свидетелей по делу Депардье о домогательствах не заслушали
- Названа причина появления необычных спиралей в небе над российскими городами
- СМИ: Настрой делегации РФ после переговоров с США был хорошим
- СМИ: Новые пошлины США могут коснуться России
- На Бали введены новые правила для туристов
- Госдеп США обвинил третьи страны в препятствовании перемирию на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru