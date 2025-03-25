Пентагон: В чат, куда попал журналист, не отправляли военные планы

Министр Минобороны США Пит Хегсет отреагировал на скандал с журналистом Atlantic, который заявил, что случайно оказался в чате с чиновниками, которые обсуждали удары по хуситам.

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Глава Пентагона сообщил журналистам, что военные планы в мессенджере не отправляли.

В свою очередь миллиардер из США и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил в социальной сети X, что вторая страница журнала Atlantic - лучшее место, чтобы спрятать тело, потому что никто не дочитывает до нее.

The Atlantic ранее сообщило, что главный редактор Джеффри Голдберг случайно оказался в закрытом чате в мессенджере Signal, где обсуждали планы операции против йеменских хуситов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA
ТЕГИ:ЙеменПентагонСША

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