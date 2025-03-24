Главред The Atlantic случайно попал в закрытый чат США о военных планах

В ходе переписки Вэнс выразил сомнение по поводу осведомленности президента США о планах операции и отметил, что решение может привести к скачку цен на нефть. В ответ на его комментарий глава Пентагона поддержал позицию, отметив, что США являются единственными, кто способен выполнить эту операцию.

Позднее Белый дом подтвердил достоверность переписки. Опрошенные изданием эксперты считают, что действия создателя чата, Майка Уолтца, могли нарушить закон о шпионаже, регулирующий обмен секретной информацией. Специалисты отметили, что использование мессенджера Signal для таких обсуждений может создать серьезные риски для национальной безопасности в случае утраты или кражи телефонов участников, передает «Радиоточка НСН».

